Ilyet még nem láttál: a harckocsiból videózták le, ahogyan telibe találta őket egy rakéta

A Twitterre feltöltött videóban egy orosz harckocsizó sisakkamerás felvétele látható. A leírás szerint az orosz T-72B3 páncélos épp Marinka városát tartotta tűz alatt, amikor találatot kapott. A találat következtében mind a kamera, mind a páncélos megsérül, de végül sikerül a legénységnek egy biztonságos helyre evakuálni a járművet.

A leírás szerint a harckocsizók a páncélos elhagyását követően egy másik harckocsi páncélzatán folytatták az útjukat, az összecsapás során senki nem szenvedett sérülést.

Russian T-72B3 was working on enemy in Marinka, but got hit. Tankers calmly evacuated from wrecked tank and left on armor of neighboring one. Everybody alive pic.twitter.com/HCbRd8RwsU