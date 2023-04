Magyarországra érkezett Oroszország legfőbb szövetségesének külügyminisztere

Alejnyik Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel szerdán

közösen fogja elnökölni a két ország közötti gazdasági együttműködésért felelős kormányközi bizottság ülését.

A belarusz hírügynökség emlékeztetett rá, hogy Szijjártó Péter februárban Minszkben járt, ahol megállapodtak a bizottság tavaszi üléséről.

Belarusz politikus mostanában nem gyakori vendég Nyugaton, Fehéroroszország ugyanis aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját. Bár haderejével nem lépett be az orosz–ukrán háborúba, de az orosz haderő Kijev ellen küldött csapatai részben fehérorosz területről indultak meg egy közös hadgyakorlatot követően tavaly február 24-én. Belaruszban azóta is több ezer orosz katona állomásozik, és részben a kiképzésük is ott zajlik. Moszkva nukleáris fegyvereket is telepít az ország területére.

Címlapkép: A fehérorosz külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszter (Minszkben 2023. február 13-án.MTI/EPA/Fehérorosz külügyminisztérium