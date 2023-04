Próbálják bekeríteni Bahmutot az oroszok, ömlik a lőszer Ukrajnába - Háborús híreink kedden

Portfolio 2023. április 11. 07:07

Továbbra is próbálják bekeríteni az orosz csapatok a donyecki Bahmut városát. A település központját, és nyugati oldalát az elmúlt hetekben már ellenőrzésük alá vonták az orosz erők, a városba bevezető utolsó utat viszont még mindig nem tudták elfoglalni. Mindeközben az Egyesült Államok újabb komoly fegyverszállítmányt jelentett be, mely a sztárfegyver HIMARS rakéta-sorozatvetők lőszerét, és pontonhidakat is tartalmaz. Cikkünk folyamatosan frissült az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.