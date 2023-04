Halálos áldozata van a madárinfluenzának - A WHO is megszólalt

Egy kínai nő lett az első ember, aki a madárinfluenza egy olyan típusában halt meg, amely emberi szervezetet ritkán támad meg - számolt be a Reuters a WHO tájékoztatása alapján, hozzátéve, hogy a törzs nem terjed az emberek között.

A déli Guangdong tartományból származó 56 éves nő volt a harmadik ismert személy, aki megfertőződött a madárinfluenza H3N8 altípusával, a másik két esetet szintén Kínából jelentették, még tavaly.

A WHO értesülései szerint az 56 éves nőnek több alapbetegsége is volt, a kórtörténetében rögzítették, hogy élő baromfival is érintkezett, azonban halálának okáról több részletet nem közölt a Guangdong Tartományi Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ.

A madárinfluenza okozta szórványos fertőzések gyakoriak Kínában, ahol a madárinfluenza vírusai folyamatosan keringenek a hatalmas baromfi- és vadmadárpopulációkban. A megbetegedése előtt a nő által látogatott vizes piacról gyűjtött minták pozitívak voltak az A(H3) influenza vírusra, utalva arra, hogy ez a hely lehet a fertőzés forrása. A WHO szerint a fertőzött nő közeli kapcsolatai között nem találtak más megbetegedést.

A H3N8 vírus az emberekben ritka, az esetek többségében a megbetegedés tünetmentes.

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy ez a vírus nem képes könnyen terjedni emberről emberre, ezért az emberek közötti terjedés kockázata nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is alacsonynak tekinthető

- áll a WHO közleményében.

Érdemes megjegyezni, hogy a madárinfluenza-vírusok megfigyelését fontosnak tartják, tekintettel arra, hogy képesek fejlődni és világjárványt okozni.

Címlapkép forrása: Chen Xi/VCG via Getty Images