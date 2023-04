Lecsapott az oroszok rettegett Lancet drónja: értékes NATO-fegyver veszett oda

Az akcióban az orosz haderő egy ZALA Lancet kamikaze-drónt alkalmazott. A támadásban a célpont teljesen megsemmisült, de a legénység szerencsésen megmenekült.

Orosz bloggerek azt írják: a Lancet egy brit AS-90-est tett harcképtelenné (van, akik szerint AS-30-as, holott ilyen eszköz nem létezik), valójában egy lengyel AHS Krab látható a videón.

Russian Lancet kamikaze UAV strike on yet another Polish-supplied Ukrainian Krab 155 mm Self-Propelled Howitzer near Bakhmut. pic.twitter.com/9alyMC3mFp