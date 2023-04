Loptak egy trükköt az oroszoktól az ukrán tüzérek – Elképesztő páncélos-szörnyeteg született

A „tyúkketrec” vagy „cope cage” néven ismert megoldás használatáról elsősorban az orosz haderő ismeretes: a háború korai szakaszában különösen sok katonai járműre építettek ilyen improvizált páncélzatot.

A megoldás páncéltörő rakéták ellen totálisan hatástalan, könnyebb szerkezetű kamikaze-drónok és aknagránátos dróntámadások ellen azonban több ízben is hatásosnak bizonyult. Mivel a tüzérségi eszközöket az ilyen drónok (orosz részről elsősorban a Lancet-család) fenyegeti, jó eséllyel ezért döntöttek úgy ennek a Gvozgyikának kezelői, hogy teljesen beborítják fémrácsokkal az önjáró tarackjukat.

: Interestingly, the Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer with an installed protective cage that has the role of anti-drone protection. According to reports, this howitzer was successfully tested by other crews. #Ukraine