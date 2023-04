Videó: így reccsentek meg az ukrán védvonalak Bahmutnál

Az egymásra montázsolt térképeken jól látszik, hogy az orosz Wagner csoport a város keleti részéből kiindulva meghódította Bahmut nyugati részének számottevő területét, majd a település északi és déli irányából is betörtek. A nyugati városrész azonban még közel sem esett el teljesen.

A timelapse of the changes to control in Bakhmut over the past month. pic.twitter.com/qqZV0MbgRa