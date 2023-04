Jön az újabb szankciós kör? Volt magyar kormányzati tisztviselőket is kitilthatnak Amerikából

Készülőben van egy, a korrupcióra fókuszáló amerikai törvényjavaslat, amely több volt magyar kormányzati tisztviselőt és kormányközeli szereplőt is érinthet – írja értesüléseire hivatkozva a Szabad Európa

A Szabad Európa washingtoni állami tisztviselőktől értesült arról, hogy készülőben van egy korrupcióra fókuszáló amerikai törvényjavaslat, amely alapján vízumtilalmi listára kerülhetnek fel volt magyar kormányzati tisztviselők és kormányközeli szereplők.

A magyar szereplőket is érintő törvényjavaslat tavaly ősz óta készül, és több amerikai kongresszusi képviselő és szenátor készül az elfogadására a következő hónapok folyamán, amelyhez kongresszusi többségre lesz szükség – írja a lap.

A készülő törvényjavaslat arra a passzusra hivatkozik, amely szerint külföldi kormányok tisztviselői és közvetlen családtagjaik nem jogosultak az Egyesült Államokba való belépésre, ha a külügyminisztériumnak hiteles információi vannak arról, hogy közvetlenül vagy közvetve súlyos korrupcióban és/vagy az emberi jogok súlyos megsértésében vettek részt.

Ahogy szerdán első kézből számoltunk be róla, a 2019 óta budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) és három vezető tagja, köztük egy magyar állampolgár ellen vezet be szankciókat az Egyesült Államok, erről tegnap az USA budapesti nagykövete, David Pressman sajtótájékoztatón tett bejelentést. A három szankcióval sújtott vezető a következő:

Nyikolaj Koszov, a bank orosz elnöke,

Georgij Potapov, a bank irányító tanácsának orosz elnökhelyettese

az irányító tanács stratégiai és irányítási döntésekért felelős alelnöke, Laszlóczki Imre.

Az IIB budapesti jelenléte lehetővé teszi Oroszország számára, hogy növelje hírszerzési jelenlétét Európában, megnyitja az utat a Kreml rosszindulatú befolyásolási tevékenységei előtt Közép-Európában és a Nyugat-Balkánon, valamint a korrupció és a tiltott finanszírozás mechanizmusaként szolgálhat, beleértve a szankciók megsértését is - indokolták a lépést.

Azóta pedig a kormány már be is jelentette, hogy utolsó EU-tagállamként Magyarország is kilép a budapesti székhelyű, legnagyobb részben orosz tulajdonú Nemzetközi Beruházási Bankból.

Címlapkép: Shutterstock