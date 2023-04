Nagy tervei vannak az amerikai Abrams harckocsikkal Lengyelországnak

Lengyelország az amerikai Abrams harckocsik európai karbantartó- és szolgáltatóközpontja szeretne lenni, amire jó esély mutatkozik - jelentette ki egyesült államokbeli hivatalos látogatásán a lengyel miniszterelnök.

Mateusz Morawiecki az Alabama állambeli Annistonban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy "Lengyelországban kapjon helyet az Abrams harckocsik európai kiszolgálóközpontja, amely képes fenntartani az eszközök harcképességét".

Mateusz Morawiecki emlékeztetett, hogy Lengyelország új, korszerű Abrams harckocsikat és F-35-ös vadászrepülőgépeket, valamint HIMARS önjáró rakétatüzérségi eszközöket vásárol az Egyesült Államoktól.

Azt is kijelentette, hogy Varsó és Washington a nyugati civilizáció két pólusa, és ma közösen állnak ki az ukrán emberek szabadságának védelmében. Azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország nem állna meg Ukrajna határánál, ezért "meg kell állítani, mielőtt túl késő lenne". Hozzátette, hogy Lengyelország Európa legerősebb hadseregét akarja felépíteni.

Kamala Harris az Egyesült Államok Lengyelország iránti elkötelezettségét aláhúzva felhívta a figyelmet arra, hogy megnövelték a Lengyelországban állomásozó amerikai katonák létszámát, és állandó parancsnokságot hoztak létre. A találkozón örömét fejezte ki amiatt, hogy Lengyelország amerikai partnert választott polgári célú atomenergia-programjának fejlesztéséhez

A lengyel kormány idén 1,4 milliárd dollár értékű szerződést kötött újabb Abrams harckocsik beszerzéséről, valamint további 4,6 milliárd dollár értékben szándékozik F-35-ös vadászrepülőgépeket vásárolni az Egyesült Államoktól.

Mateusz Morawiecki Washingtonban részt vett a Nemzetközi Valutaalap tavaszi tanácskozásának eseményein is, ahol a lengyel gazdaság helyzetéről és kilátásairól is megbeszélést folytatott.

Felszólalt a kormányfő az Atlanti Tanács nevű elemzőintézetben is, ahol egyebek között arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok az ukrajnai háború kezdete óta "sokat változtak", és Varsó most közelebbi együttműködést folytat Romániával és a balti államokkal. Ennek oka szerinte "az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos magyar álláspont". Hozzátette, hogy jelenleg a korábbinál kevésbé szoros a kooperáció a Visegrádi Négyek csoportján belül is.

