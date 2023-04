Napernyők és lövészárkok – Így készülnek az oroszok az ukrán ellentámadásra

Korábban már több műholdas felvétel és fotó is megjelent arról, hogy a Kreml nagy energiákat fektet a 2014-ben megszállt félsziget partvonalának megerősítésére. A videó valamelyik krími strandon készült, a nyugágyak és napernyők mögött lövészárkok húzódnak, bennük homokzsákokkal.

Good morning The Russians are getting ready for the upcoming summer season on the beach. It seems like they are preparing the groundwork for our bungalows. They should also consider setting up more beach umbrellas ️to protect themselves from the sunny Himars ️+540 russian pic.twitter.com/or486VQBM2