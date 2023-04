Sosem látott videó kerülhetett elő Ukrajna egyik legnagyobb harcászati sikeréről

Arról, hogy pontosan mi is történt 2022. április 13-án a Moszkvával, még ma sem tudunk biztosat mondani. A Kreml álláspontja szerint a cirkáló egy viharban süllyedt el, míg Kijev szerint a vihar csak rásegített a zászlóshajó tengerfenékre küldésében, melyet az ukrán csapatok idéztek elő azzal, hogy két, saját fejlesztésű Neptune rakétát lőttek a hajóra.

Ukrainian Neptune coastal anti-ship missile system firing two missiles.Claimed to be from the strike against the Russian missile cruiser Moskva of the Black Sea Fleet on April 13, one year ago today. pic.twitter.com/tC93UYHBsX