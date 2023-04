Súlyos videó: két nagyon értékes orosz fegyver veszett oda Ukrajnában

A Boriszoglevszk-2-es egy elektronikus hadviselésre tervezett jármű, mely az Oroszországban népszerű MT-LB páncélozott járműből, valamint az arra felszerelt zavaróberendezésből áll. A Zhitel hasonló feladatokat lát el, de egy különálló parancsnoki járműből, és egy zavaróberendezésből áll.

: Two very valuable assets- a Russian R-934BMV UHF jammer and R-330ZH Zhitel jamming and radio reconnaissance station- were destroyed by the Ukrainian 92nd Mechanized and 40th Artillery Brigades using GMLRS in Pokrovske, Oblast. #Ukraine