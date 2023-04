Szétszedték az orosz fegyvereket az ukránok - Meglepő változásokat fedeztek fel bennük

Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök kabinetfőnöki tanácsadója kijelentette, az ukrán erők egyre több Kínából származó alkatrészt találnak az orosz fegyverekben. Ennek oka, hogy az európai szankciók hatására kénytelenek a nyugati alkatrészeket más eszközökkel helyettesíteni - számolt be róla a Reuters

A harctéren megszerzett fegyverekben továbbra is különböző külföldről származó elektronikai eszközöket találunk

- mondta Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnöki kabinetiroda tanácsadója. A politikus hozzátette, tendenciális változásokat is felfedeztek az alkatrészek kibocsátó országai között.

A tendencia most az, hogy kevesebb nyugati gyártású alkatrész van, de több - nem nehéz kitalálni, hogy melyik országban - készült alkatrész. Természetesen Kínában

- mondta egy videóhíváson keresztül.

Kína többször is tagadta, hogy katonai felszereléseket küldött volna Oroszországnak Moszkva 2022 februári ukrajnai inváziója óta. Az ukrán offenzívára válaszul az Európai Unió már a háború elején szankciókat vezetett be a katonai célokra is felhasználható nyugati technológiákra - például a mikrochipekre vonatkozólag.

Az ukrán szakértők által a harctérről gyűjtött és megosztott információk szerint kínai gyártmányú alkatrészeket találtak az Orlan légi drónok navigációs rendszerében, amelyek korábban svájci rendszert használtak.

A jelentés szerint a harckocsi tűzvezető francia gyártmányú tűzvezető rendszereit is kínai alkatrészekkel helyettesítik.

Vlaszjuk elmondása szerint egyes gyártókat név szerint is sikerült azonosítani, többek között a China North Industries Group (Norinco) vállalatot és a Xinxing Guangzhou (Hszinhszing Kanton) katonai beszállítót nevezték meg.

Korábban beszámoltunk róla, a kiszivárgott Pentagon-dokumentumok tartalmazzák a kínai fegyverszállításokkal kapcsolatos lehallgatások eredményeit is. Kína tagadta a dokumentum valódiságát.

A címlapkép illusztráció. A címlapképen egy, a Norinco vállalat által gyártott VT-4 közepes/általános harckocsi látható egy fegyverbemutatón. A címlapkép forrása: Brent Lewin/Getty Images