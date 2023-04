Videó: nagy erőkkel csapott le az Egyesült Államok a szivárogtatóra

Korábban beszámoltunk róla, az FBI letartóztatta Massachusetts államban élő Jack Teixeirát. Az információk szerint a 21 éves Teixeira a fő felelős azért, hogy szigorúan titkos dokumentumok kerültek ki egy zárt Discord szerverre.

A csoportban körülbelül 20-30 ember osztotta meg egymással a fegyverek, a rasszista mémek és a videojátékok iránti érdeklődését. Teixeira a Massachusetts-i Légi Nemzeti Gárda hírszerző részlegének a tagjaként fért hozzá a minősített dokumentumokhoz.

A megosztott felvételeken és információkon látható, Teixeira a háza verandáján üldögél és elmélyülten olvas valamit, miközben az amerikai hatóságok négy helikoptere is a környéken köröz.

While he might have been reading a book, all was not quiet overhead.Surely he would have been very aware. https://t.co/PKkIQVvmSl