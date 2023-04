Valóságos sztárparádé lesz III. Károly király koronázási buliján

MTI 2023. április 15. 06:55

Világsztárokat felvonultató hatalmas koncert követi a brit uralkodó, III. Károly király három hét múlva esedékes koronázását. A Buckingham-palota szombaton ismertette a fellépők valószínűleg még mindig nem teljes listáját, amelyen szerepel a Take That és Andrea Bocelli neve is.