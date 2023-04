Videó: így pofozzák ki az oroszok a régi, rozoga T-72-es tankokat

A timelapse-videón jól látszik a páncélosok teljes körű felújítása: a tankok többek közt új motort, lánctalpakat, lövegtornyot, harckocsiágyút és teljes körű ERA-védelmet kapnak, amely még a torony hátsó részére is felkerül.

Az így modernizált harckocsik T-72B3M Obr. 2023 típusjelre fognak hallgatni.

How a T-72B is transformed into a T-72B3M at the factory. pic.twitter.com/4gTrJJAA5p