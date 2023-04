Elmaradt az orosz hadsereg elsöprő téli hadjárata, de lehet még pár trükk Putyin tarsolyában

Amikor először elkezdtek érkezni a hírek a téli orosz offenzíváról, sokan arra számítottak, hogy ez a támadás is a 2022 februárihoz lesz hasonló: összehangolt hadművelet a tüzérség, a légierő, valamint a szárazföldi csapatok között, mellyel a Donbaszban több ponton megkísérlik áttörni az ukrán védelmet, melynek összeomlása után ismét nagy területek kerülhetnek orosz irányítás alá.

Akkor, amikor az orosz csapatok megkettőzött erőfeszítéssel kezdték el támadni a hónapok óta ostrom alatt álló Bahmut városát, még nem lehetett biztosra tudni azt, hogy egy lokalizált támadássorozatról van-e szó, vagy már az előre belengetett elsöprő offenzívát látjuk-e kibontakozni. A hetek múlásával egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy az utóbbiról van szó, ugyanakkor a bahmuti harcoknak köze sem volt egy tankönyvbe illő komplex hadművelethez:

bár a Kreml a tél elejére rájött arra, hogy a város ellen indított frontális gyalogsági támadások nem fognak eredményeket hozni, és áttért arra, hogy a Bahmut körüli kisebb települések megszállásával bekerítse a várost, ezek az akciók szintén brutális emberveszteségekkel jártak.



Bahmut elestéig valószínűleg már inkább csak hetek, mint hónapok vannak hátra: bár a város bekerítése orosz oldalról nem volt sikeres, az ukrán katonák már a múlt hét folyamán kiszorultak a település központjából, és ugyan látunk kísérleteket kisebb ellentámadásokra, ezek célja sokkal inkább az orosz csapatok haladásának akadályozása, mintsem a város egyes területeinek tartós visszafoglalása.

Update: forces continued to make territorial gains in Bakhmut on April 13. Geolocated footage shows that Russian forces advanced further west into central Bakhmut and made marginal advances in southern and southwestern Bakhmut. #Bakhmut