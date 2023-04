Nagy a baj Ukrajna egyik legnagyobb támogatójánál: ezrek követelik a kormányzat lemondását

A mostani tüntetést, akárcsak egy hasonló márciusi demonstrációt, a parlamenti mandátummal nem rendelkező PRO párt szervezte. A tüntetés során bírálatok érték Petr Fiala miniszterelnök jobbközép kormányát. A tüntetésen felszólaló Jindrich Rajchl azzal vádolta a kormányzó pártokat, hogy hibás válaszokat adtak az Európát, köztük Csehországot is sújtó energiaválságra.

A Reuters értesülései szerint a tüntetésen részt vettek orosz állampolgárok is.

A PRO pártot vezető Jindrich Rajchl felszólította a kormányzó Petr Fiala miniszterelnököt a lemondásra.

Gyűjtsd össze becsületed utolsó maradékát, ismerd fel, hogy nem vagy alkalmas a feladatra, és mondj le

- mondta a tüntetés szervezője a prágai Vencel tér felét megtöltő tömeg előtt.

Thousands took to the streets of Prague on 16 April for an anti-government protest organized by the non-parliamentary party Law, Respect, Expertise (PRO). EPA / Martin Divisek #epaimages