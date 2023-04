Hatalmas szerencséje volt ennek az orosz harckocsinak: videón a drámai pillanatok

A Twitteren osztották meg azt a felvételt, amit egy orosz harckocsizó készített, miközben páncélosa a háború egy éve alatt rommá bombázott Marjinka utcáin haladt, majd később tüzet nyitott az ukrán állásokra.

A videó első felében látható, hogy egy ukrán öngyilkos drón csapódik a harcjárműbe, ami a találat ellenére is folytatja az útját a településen belül. Nem sokkal később a harckocsi újabb találatot kap, miközben az ukrán állásokat tartja tűz alatt. A második találat - habár ugyanolyan hatástalan mint az előző - már meggyőzi a harckocsizókat, hogy eljött az ideje a biztonságos fedezékbe vonulásnak.

Video of a Russian tank in Marinka struck by a Ukrainian FPV loitering munition with what appears to be a PG-7 warhead that avoids the roof screen. https://t.co/Ak7bkAK4yR