Régóta várt amerikai páncélosok érkeztek Ukrajnába – Megjöttek az első fotók

Az Egyesült Államok összesen 109 M2 Bradley gyalogsági harcjárművet ajándékozott Ukrajnának, ennek is az egyik legkorszerűbb típusváltozatát, az M2A2 ODS-t kapják meg az ukránok. A kezelők kiképzése és a járművek transzferje már valószínűleg záráshoz közelít vagy már le is zárult, több ukrajnai háborúval foglalkozó blog is arról ír, hogy titokban megkapták már az ukránok az első M2-eseket.

Néhány órája fel is kerültek az első fotók, melyeken az M2A2-esek már az ukrán haderő álcafestését viselik. Ezek valószínűleg sárgás, sivatagi festést viselő lövészpáncélosok voltak, melyeket Lengyelországban festettek át, miközben a kezelők képzése zajlott.

American M2 Bradley ODS-SA infantry fighting vehicle in camouflage was first seen in the Armed Forces of of the infantry fighting vehicles has been repainted from the desert to Ukrainian pixel camouflage. https://t.co/TznqXK5n7u