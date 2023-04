Véres puccskísérlet zajlik egy országban, lángokban a főváros, miközben tankok robognak az utcákon

Szombaton harcok robbantak ki Szudánban a hadsereg és az ország második legnagyobb fegyveres szervezete, az RSF között. Valójában hatalmi harcról van szó a hadsereg vezetője, Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok, illetve az RSF vezére, Mohamed Hamdán Dagalo között – előbbi a 2019-es katonai puccsot követően az ország első számú, utóbbi a második számú vezetője lett. Hétfőre már közel száz civil vesztette életét az összecsapásokban: a fővárosban, Kartúmban és vidéken is heves harcok folynak. A legfőbb hatalomért küzdő Dagalo mögött részben a Wagner orosz zsoldoscsoport állhat, amelynek afrikai ügyleteit tevékenyen segíti a szudáni hadúr.

Zűrös helyzet Szudánban

Szudánt 1989 és 2019 között egy katonai diktátor, Omár al-Basír irányította, akit saját katonái puccsoltak meg, miután tüntetések kezdődtek uralma ellen. A szudáni vezető az Egyesült Államok esküdt ellensége volt, támogatta például Oszama bin Ládent és az al-Kaidát is – a terroristavezér 1991 és 1996 között a szudáni fővárosban, Kartúmban élt. Az Egyesült Államok 1993-ben vette fel Szudánt a terrorizmust támogató országok listájára.

Az országot több polgárháborút is sújtotta. 1983 és 2005 között zajlott az úgynevezett második szudáni polgárháború, melynek során a központi kormány vívott véres harcokat a déli szakadárokkal. Ez a konfliktus végül megegyezéssel zárult, és 2011-ben hivatalosan is megalakult a független Dél-Szudán. (Szudán ezzel Afrika legnagyobb területű országából a harmadik legnagyobb területűre zsugorodott.) A másik jelentős polgárháború a nyugati Dárfúr tartományban zajlott, ahol súlyos népirtás is történt, amely miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki al-Basír ellen. (A Vlagyimir Putyin ellen nemrég kiadott körözést követően az orosz és a volt szudáni elnök az a két – egykori vagy jelenlegi – államfő, aki ellen ICC-elfogatóparancs van érvényben.)

Al-Basír megbuktatása után egy a hadsereg és civilek által közösen irányított vezetés alakult Szuverén Tanács néven, melyet Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok irányított kvázi államfőként. Helyettese Mohamed Hamdán Dagalo, becenevén Hamadti lett, a hadsereg mellett működő Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű paramilitáris szervezet parancsnoka. Korábban egyébként mindketten al-Basír emberei voltak, de a tüntetéseket látva élére álltak az ellenállásnak. Hogy ebben mennyire a saját érdekeik és nem a változás őszinte vágya vezérelte őket, jól mutatja, hogy Dagalo fegyveresei még a diktátor leváltását megelőzően tüzet nyitottak egy békés ülősztrájk résztvevőire, 118 ember életét kioltva.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok, Szudán de facto vezetője 2019. október 23-án Szocsiban. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A katonai puccsot követően az egykor a terroristákat támogató Szudán politikailag is jelentős mértékben nyitott a Nyugat felé. 2020-ban Amerika levette a terrorizmust támogató országok listájáról, amivel lehetővé vált, hogy újabb pénzcsapok nyíljanak meg számára. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó után Szudán is csatlakozott az úgynevezett Ábrahám-egyezményekhez, elismerve Izrael államiságát.

A puccsot követően civil miniszterelnököt neveztek ki a közgazdász Abdalla Hamdok személyében, akinek célja az volt, hogy a 2023-ig tervezett átmenet végén teljesen civil kezekbe kerüljön az ország irányítása, ezzel megszűnjön a hadsereg több évtizedes politikai szerepe. Azonban 2021. október 25-én váratlan fordulat állt be a szudáni politikában: újabb katonai puccs zajlott le, melynek keretében

A HADSEREG ŐRIZETBE VETTE HAMDOKOT ÉS MÁS KORMÁNYTISZTVISELŐKET, ÉS TÉNYLEGESEN ÁTVETTE A HATALMAT.

Al-Burháni tábornok azzal indokolta az államcsínyt, hogy a regnáló civil-katonai koalíció folyamatos vitái instabillá teszik az országot és veszélyeztetik a békét. Azt ígérte, hogy átmeneti, szakértői kormányt hoz létre, majd 2023 júliusában választások lesznek.

A puccs nyomán tüntetések kezdődtek, amelyek több száz életet követeltek. A tüntetések hatására Hamdokot előbb visszahelyezték a kormányfői székbe, de ő alig egy hónappal később lemondott. A katonai vezetésnek nem hogy nem sikerült stabilizálnia a helyzetet, hanem még instabilabbá váltak az állapotok.

Időközben újraindultak a tárgyalások arról, hogy két évre civil kezekbe kerüljön a hatalom, hogy aztán két év múlva általános választásokat követően alakuljon demokratikus kormány. Azonban a tárgyalások folyamán nézeteltérés alakult ki a de facto vezető, al-Burháni és helyettese, Dagalo között. A nézeteltérés oka az volt, hogy

egyfelől Dagalo civil kontroll alá vonta volna a hadsereget, míg a ennek vezetője, al-Burháni ezt nem akarta, másfelől Dagalo fegyveres szervezetét, az RSF-et beintegrálták volna a hadseregbe, ezt pedig a helyettes nem akarta.

A vita egyre jobban elmérgesedett, mire április 15-én robbant a helyzet, és Dagalo az RSF élén megkísérelte a hatalom átvételét.

: residents of woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. #Sudan — Thomas (van) April 15, 2023

Hatalomátvételi kísérlet

Az RSF fegyvereseit már pénteken mozgósították, szombat reggel aztán Dagalo szervezete koncentrált támadást indított több fővárosi és vidéki célpont ellen. Jelentéseik szerint elfoglalták a kartúmi elnöki palotát, a hadsereg vezetőjének rezidenciáját, az állami televízió épületét, továbbá Merowe és El Fasher városát, valamint Nyugat-Dárfúr államot. A hadsereg tagadta állításaikat. Az állami televízió épületét valószínűleg sikerült ugyan elfoglalnia Dagalo szervezetének, de a hatóságok még ez előtt leállították a sugárzást.

️The tanks of the Sudanese army, together with aviation, are targeting the Rapid Support Forces rebels in Khartoum. pic.twitter.com/YJKOyIjtd2 — War (Monitor) April 16, 2023

Szombaton Merowénél az RSF fegyveresei foglyul ejtették az egyiptomi haderőnek a közelben állomásozó csapatait. Az egyiptomi katonák állítólag a szudáni hadsereggel folytattak közös hadgyakorlatot. Dagalo azt mondta, a szomszédos állam fegyveresei biztonságban vannak, ők pedig készek hazaengedni őket. A Szudántól északra fekvő Egyiptom a szudáni katonai diktatúra támogatója. Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök az események kirobbanása után telefonon beszélt Antonió Guterres ENSZ-főtitkárral, és párbeszédre szólította föl a feleket. Guterres emellett al-Burhánival és Dagalóval is tárgyalt, mindkét hadúrt dialógusra szólítva föl. Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfőn aggodalmát fejezte ki a szudáni események miatt.

Sudan Rapid Support Forces published a video of the Egyptian military pic.twitter.com/mfXL7ztZmN — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2023

A szudáni légierő légitámadásokat indított a lázadók bázisai ellen, és páncélozott katonai járművek lepték el a főváros utcáit. Vasárnapra – ami Szudánban nem szabadnap – munkaszüneti napot rendeltek el, bezárták az iskolákat, bankokat és kormányzati intézményeket. A hadsereg kijelentette, az RSF föloszlatásáig nem tárgyalnak a paramilitáris szervezettel. Hétfőn hivatalosan is „lázadóknak” nyilvánították a paramilitáris szervezet fegyvereseit.

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM — Spriter (@Spriter99880) April 15, 2023

Szombaton Kartúm nemzetközi repülőterén tűz alá került egy szaúd-arábiai utasszállító repülőgép. Az utasokat és a személyzetet a szaúdi nagykövetségre szállították, a sivatagi királyság pedig törölte a Szudánba közlekedő járatait. Az egyiptomi állami Egyptair, illetve a katari Qatar Airways szintén fölfüggesztette szudáni repülőjáratait.

Az RSF fegyvereseinek létszáma 70 ezer és 100 ezer közé tehető, a hadsereg létszáma mintegy 200 ezer fő, de a paramilitáris alakulat jobban fölszerelt és jobban kiképzett.

Az összecsapásokban hétfőig legalább 97 civil halt és 365 sebesült meg a Szudáni Orvosok Központi Bizottsága nevű aktivista szervezet szerint. Több kórházat is támadás ért az országban, a szudáni orvosok szerint számos városban emiatt megszűnt az egészségügyi ellátás. A hadsereg és az RSF észak-dárfúri összecsapása során szombaton életét vesztette az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) három alkalmazottja, emiatt a WFP fölfüggesztette szudáni működését.

Hétfő délutánra a hadsereg csapatai látszanak fölülkerekedni Dagalo emberein. A hatalmi harc kimenetele azonban továbbra is nyitott.

Sudan Armed Forces have recaptured Port Sudan from the RSF. It looks like General Burhan is finally fighting back against General Dagalo and his coup detat forces pic.twitter.com/fN0ezwMJNt — LogKa (@LogKa11) April 17, 2023

Dagalo, a Wagner csoport szudáni embere?

Mohamed Hamdan Dagalo egy tanulatlan arab tevekereskedő volt Dárfúrban a polgárháború kirobbanása előtt. Egy alkalommal fegyveres férfiak támadtak rá tevekaravánjára, 60 emberét megölték és ellopták a tevéit, ekkor döntött úgy, hogy ő maga is fegyvert fog a dárfúri lázadók ellen. Nomád arabokból szervezett milíciát dzsandzsavidek néven, akik véres harcokat folytattak a nem arab származású felkelőkkel szemben. Később, 2013-ben Omár al-Basír elnök felügyelete alatt hozta létre Dagalo a dzsandzsavírekből az RSF-et. Bár a 300 ezer halálát követelő dárfúri népirtásban a hadúr maga is szerepet vállalt, al-Basírral szemben őt soha nem vádolták meg ezért.

Dagalo darfúri „sikereit” követően az azóta megbukott diktátor egyik legfontosabb emberévé vált: al-Basír rendszerint a különböző lázadó csoportok elintézését bízta rá. Szolgálataiért cserébe számos aranybányát kapott meg Dárfúrban, amelyekből mérhetetlenül meggazdagodott, miközben Szudán egyik gazdasági válságból a másikba esett.

Mohamed Hamdan Dagalo tábornok 2020-ban. Forrás: Wikimedia Commons

A Hamadti becenevet viselő hadúr aztán a 2019-es tüntetések alatt hirtelen szembefordult al-Basírral – miután 118 fegyvertelen tüntetőt gyilkoltatott meg –, és az ország második számú vezetőjévé vált. Már korábban jó viszonyt létesített Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, harcosait elküldve a jemeni polgárháborúba is, ahol a szaúdiak vezette koalíciót mellett küzdöttek.

De nemcsak arab államokkal, hanem Oroszországgal is egyre jobbak lettek a kapcsolatai, főleg miután a Wagner zsoldoscsoport egyre inkább megvetette a lábát Afrikában, főleg közép-afrikai arany- és gyémántbányákat szerezve meg, amelyek az árnyékhadsereg egyik fő bevételi forrásait jelentik. A Közép-afrikai Köztársaságban lévő bányákból a Wagner a szomszédos Szudánon keresztül szállítja a természeti kincseket Dubaiba csempészútvonalakon keresztül. Dagalo európai biztonsági források szerint

tavaly decemberben informális megegyezést kötött a közép-afrikai hadsereggel és a Wagner csoporttal, hogy folyosót létesítenek az országon keresztül a bányászati gépek, az arany és a gyémánt szállítására.

A szudáni hadúr tehát valószínűleg tevékenyen közreműködik a zsoldoshadsereg piszkos ügyleteiben.

Dagalo éppen az Ukrajna előtti invázió előestéjén, 2022. február 23-án Moszkvában járt, ahonnan visszatérve kijelentette, nincs kifogása ellene, ha Oroszország vagy más ország haditengerészeti bázist létesít Szudán vörös-tengeri partján. Korábban al-Basír és Vlagyimir Putyin megállapodott egy szudáni orosz haditengerészeti bázis fölépítéséről, ez azonban a 2019-es puccsot követően ideiglenesen lekerült a napirendről. Az orosz elnök aztán 2020 novemberében rendeletben hagyta jóvá, hogy az orosz haditengerészet logisztikai központot létesítsen Szudánban.

A szudáni külügyminisztérium tavaly márciusban tagadta, hogy a Wagner csoport zsoldosai jelen lennének az országban, és hogy ott kiképzést, bányászatot és más illegális tevékenységeket folytatnának. Az Egyesült Államok még 2020-ban szankciókat vezetett be a Wagner vezére, Jevgenyij Prigozsin két Szudánban működő cége ellen. 2020 decemberében, majd 2021 májusában a Facebook a szintén Prigozsinhez köthető Internet Research Agency-hez kapcsolódó fiókokat törölt, amelyek Dagalót támogató propagandatartalmakat terjeszthettek.

Oroszország azonban valószínűleg nem áll egyoldalúan Dagalo mögött, korábbi információk szerint al-Barhánit, a hadsereg vezetőjét is támogatja. Moszkva a mostani összecsapások során sem foglalt állást: az orosz külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt, azonnali tűzszünetre és tárgyalásokra szólítva föl a feleket.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 24. Leleplezték Putyin rettegett árnyékhadseregének titkait

Címlapkép: Tűz egy légitámadást követően a szudáni fővárosban, Kartúmban 2023. április 16-án. Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images