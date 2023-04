Kiakadt a legendás szakadár parancsnok: elképesztő büntetéssel sújtaná a teljes orosz hadvezetést 

Igor „Sztrelkov” Girkin, nem törődve az ellene indított belügyminisztériumi eljárással, ismételten kemény kritikát fogalmazott meg az orosz hadvezetéssel szemben, és radikális "reformokat" javasolt az alkalmatlan vezetők leváltására.

Girkin korábban rendszeresen kritizálja az orosz hadvezetést az Ukrajna ellen indult invázió kezdete óta, többször is inkompetensnek nevezte az orosz védelmi minisztérium vezetőit, hovatovább már Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is javasolta, hogy „fogja be a száját” az üres nyilatkozatok helyett.

A kritikus megnyilvánulásai következményeként az orosz belügyminisztérium eljárást is indított ellene, „fegyveres erők hitelének rontása”, továbbá korrupció vádjában.

Mostani, Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében az Avdijivkánál és Bahmutnál folyó harcokat, és a várható ellentámadást értékeli. A szakadár bennfentes információi szerint a bahmuti harcokban elégtelennek bizonyult és elvérzett a Wagner zsoldoscsoport. Annak érdekében, hogy fenntartsák a támadást, a Jevgenyij Prigozsin által vezetett zsoldos-egységeket jelenleg a hadsereg egyéb alakulataiból és mozgósítottakból töltik fel.

A Wagnert aktívan erősítik a hadsereg egységei és a mobikok - a támadók már nem boldogulnak nélkülük, mivel az elszenvedett veszteségek megviselik őket

– írta Girkin.

A szakadár parancsnok a háború másik „forró pontjára” is kitér. Értékelése szerint Avdijivkánál az elmúlt napokban „húsdarálóba” küldték az embereket, ennek következtében a környéken ténykedő egységek elvesztették az állományuk jelentős részét, a legcsekélyebb eredmény elérése nélkül.

Girkin ezzel kapcsolatosan megjegyzi, az orosz hadvezetés továbbra sem tanult a korábban elkövetett hibáiból, és ugyanazokat követi el újra és újra:

Kellő tüzérségi előkészület nélkül indított támadások.

A jelen lévő tüzérségi fedezés is kevés és pontatlan.

Kevés páncélozott járművel (vagy anélkül) végrehajtott támadások.

Girkin hozzáteszi:

az orosz hadsereg képtelen lesz Avdijivkát elfoglalni a közelgő ukrán ellentámadás előtt.

Az egykori szakadár parancsnok - várható meghurcolása ellenére is - kijelenti, szerinte az egy éve zajló „gyalázatra” most már nem jelentene orvosságot az sem, ha lecsuknák az alkalmatlan katonai vezetőket, ezért személyes javaslata szerint,

a legfelső vezetéstől az ezredekig bezárólag lelőném az egész parancsnokságot.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Contributor/Getty Images