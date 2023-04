Megállíthatatlan Japán elfogyása

Japán népessége már a 12. egymást követő évben csökkent, mivel a halálozások száma növekszik, a születési ráta pedig tovább csökken - derül ki a szerdán közzétett kormányzati adatokból. Már kevesebben, mint 125 millióan élnek az országban.

Japán népessége tovább csökkent: a lakosságszám 2022-ben már csak 124,49 millió volt. Ez 556 ezerrel kevesebbet jelent az előző évhez képest. A kedden közzétett friss statisztika szerint ez már a 12. év, hogy csökken a népesség. Az adatok azért is aggasztók, mert azok tartalmazzák a halálozásokat és a születéseket, de a ki- és bevándorlási számokat is összesíti - számolt be a CNN.

A természetes változás tavaly volt a legnagyobb a feljegyzések szerint, 731 000-es csökkenéssel - ezt tompította a Japánba érkező emberek beáramlása, amely 175 000-es növekedést biztosított - mondta Hirokazu Matsuno kabinetfőnök egy szerdai sajtótájékoztatón.

Japánban az egyik legalacsonyabb a születési ráta a világon, valamint az egyik legmagasabb a várható élettartam; a kormányzati adatok szerint 2020-ban majdnem minden 1500 emberből egy Japánban 100 éves vagy idősebb lesz.

Ez azt jelenti, hogy az idősek száma egyre nő, a munkaerő száma csökken, és nincs elég fiatal, aki pótolhatná a kieső dolgozókat, valamint megtermelné a nyugdíjakat.

A tendencia az egész országban megfigyelhető: a szerdán közzétett adatok szerint Tokió kivételével Japán mind a 47 prefektúrája a lakosok számának csökkenéséről számolt be tavaly. Egy közép-japániai faluban 25 év alatt mindössze egyetlen újszülöttet regisztráltak - a születést csodaként ünnepelték a város idős lakói.

A helyzet olyan súlyos, hogy Kisida Fumio japán miniszterelnök januárban arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy az ország a csökkenő születésszám miatt "annak a határán van, hogy nem tudja fenntartani a társadalmi ellátórendszert".

Hozzátette, hogy a gyermeknevelés támogatása a kormány "legfontosabb politikája", és a probléma megoldása "egyszerűen nem várhat tovább".

Áprilisban Japán elindította új Gyermek- és Családügyi Ügynökségét, amely a szülőket támogató intézkedésekre összpontosít, például több bölcsődét hoz létre, és olyan ifjúsági szolgáltatásokat nyújt, mint a tanácsadás. A korábbi hasonló kezdeményezések, amelyeket gyakran a helyi hatóságok hajtottak végre, eddig nem tudtak fordulatot hozni.

A japán állampolgárok számának tavalyi csökkenése is rávilágít a kormány bevándorlással kapcsolatos mélyen konzervatív nézeteire. A japán kormány szerint 2021-ben a külföldiek a lakosság mindössze 2,2%-át tették ki, míg az Egyesült Államokban ez az arány 13,6%.

Címlapkép: Getty Images.