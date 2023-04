Ennyit a közvetítő szerepről? Nagyon durva fegyvert küldtek a törökök Ukrajnába

A Ukraine Weapons Tracker tett közzé fotót az első TRLG-230-asokkal felszerelt MLRS-rendszerről Ukrajnából – a fegyverrendszer az ukrán 49-es számú tüzérségi dandárjánál állt szolgálatba.

: The first official image of Turkish-supplied Roketsan TRLG-230 missiles being loaded into a Multi-Barrel Rocket Launcher vehicle prior to use by the Ukrainian 49th Artillery Brigade.The TRLG-230 guided missile has a range of up to 70km and a 42kg HE-FRAG warhead. #Ukraine