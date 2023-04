Felrobbant a világ legnagyobb űrrakétája, de így is történelmet írt Elon Musk

A kétfokozatú jármű a világ legnagyobb űrrakétája (volt) a maga 120 méteres magasságával. A SpaceX reményei szerint legfeljebb 90 perces tesztrepülés volt a terv, amely során a Starship közel egy teljes kört leírt volna a Föld körül, mielőtt Hawaii partjainál az óceánba zuhant volna.

A SpaceX élő internetes közvetítésén az látszott, hogy a rakéta a kilövőtoronyból felemelkedik.

Viszont alig négy perc elteltével a felső fokozatú Starship nem tudott leválni a tervezett módon az alsó fokozatú Super Heavy rakétától, majd felrobbant.

Annnnd there she goes. But man, what a ride. Still some big successes in this test! #StarshipLaunch