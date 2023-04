Bombázás volt Belgorodban, 40 ezer ukrán készül az ellentámadásra - Háborús híreink pénteken

Az Amerikai Egyesült Államok kiszivárgott Pentagon-dokumentumai szerint a hírszerzés úgy vélekedett Bahmutnak hónapokkal ezelőtt el kellett volna esnie. Ennek ellenére a parancsokokok és katonák kitartottak, de most már ők is érzik, egyre nehezebbé válik a helyzet. A parancsokok helyzetértékelésükben a bahmuti harcok stratégiai szerepére is kitértek – írta meg a Washington Post.