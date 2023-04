Kiderült: súlyos botrányt sikált el Joe Biden volt CIA-s vezetők segítségével

Morell szerint Antony Blinken jelenlegi külügyminiszter, korábban Joe Biden kampánystábjának a tagja, 2020 októberében kérte meg a CIA egykori ügyvivő igazgatóját arra, hogy szedjen össze 50 hírszerzőt, akik aláírnak egy levelet, melyben azt állítják, a Hunter Bidenhez köthető laptop és az azon fellelhető információk „orosz dezinformáció.”

Emlékezetes: a 2020-ban fellelt laptopról olyan dokumentumok kerültek elő, melyekből kiderült, hogy Hunter Biden, Joe Biden fia, arra akarta felhasználni akkor még alelnökként tevékenykedő édesapja befolyását, hogy egy ukrán energiacég piaci helyzetét segítse, melynek igazgatósági tagja volt maga Hunter Biden is.

Mike Morell, a CIA volt ügyvivő igazgatója tegnap azt állította: esze ágában sem állt segíteni Joe Biden kampányát, amíg Antony Blinken fel nem hívta és meg nem kérte őket arra, hogy segítsék a demokrata politikus választási esélyeit.

Segítettem Joe Biden alelnöknek, […] mert azt szerettem volna, ha megnyerné a választást”

- mondta Morell a Képviselőháznak.

Morell összesen 50 korábbi hírszerzővel együtt egy olyan dokumentumot írt alá, melyben azt állították, hogy

a Hunter Biden és Joe Biden számára terhelő információkat tartalmazó laptop egy „orosz dezinformációs” próbálkozás részét képezik, tehát az ott fellelhető képek és levelezések hamisítványok.

A New York Post, amely a sztorit eredetileg lehozta azt írja: a levelet számos amerikai hírportál közzétette és Joe Biden is felhasználta az október 22-ei, Donald Trump elleni vitában. Arra is utalnak, hogy Morell azért is segíthette Biden kampányát, mert jó esélye volt rá, hogy őt választja az elnök a CIA igazgatójának, ha nyer. Végül Morell munkáját megköszönte Biden kampánystábja, de nem ő lett a CIA igazgatója.

A lap felidézi Jim Jordan és Michael Turner levelét is, melyben az amerikai képviselőház igazságügyi testületének republikánus tagjai azt írják: a laptop valószínűleg hiteles információkat tartalmazott és nem volt valójában egy orosz dezinformációs hadjárat része. Ugyanakkor az információk elkendőzése „számottevő hatással volt a 2020-as kampány kimenetelére.”

A két amerikai képviselő arra is felszólította Antony Blinken jelenlegi külügyminisztert, hogy tisztázza részvételét a Hunter Biden laptopjához köthető incidensben.

Korábban az is kiderült, hogy az amerikai közösségi oldalak szándékosan próbálták elfedni a New York Post Hunter Bidennel kapcsolatos sztoriját a 2020-as elnökválasztás hajrájában:

Címlapkép: Bruce Bennett/Getty Images