Leáldozott a harci helikoptereknek? - Példátlan rakétaindító drónt mutattak be

Ez az első alkalom, hogy egy Jackal drónt arra használták, hogy repülés közben lebegő helyzetből kilőjenek egy könnyű, többfunkciós rakétát. A drónra a Marlet néven ismert rakétát szerelték fel.

Jon Parker, a Flyby Technology vezérigazgatója elmondta, a legújabb fejlesztésükkel élen járnak a világ többi katonai nagyhatalma előtt. A vezérigazgató hozzátette, a drónokat eddig felderítésre, öngyilkos bevetésre, esetleg (az orosz-ukrán háborúban) gránátok ledobására használták.

És most először sikerült eljutnunk egy olyan repülőgéphez, amely taktikai szinten megfelelően repülhet, olyan áron, amely sok haderő és sok vállalat számára elérhető

– folytatta Parker.

The British military conducted test launches of guided missiles from the latest Martlet drone.It is believed that such drones will soon lead to the disappearance of attack helicopters.Such uninterruptible power supplies are significantly cheaper than helicopters and do not pic.twitter.com/O8AfKjLvtg