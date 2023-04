Lecsapott az oroszok félelmetes Lancet drónja: high-tech amerikai katonai eszköz veszett el

Az orosz Lancet kamikaze-drónok nagy hatékonysággal pusztatják az Ukrajna által használt technikai eszközöket, az orosz védelmi minisztérium rendszeresen tesz közzé videókat a drónokkal lebonyolított támadásokról.

Legújabban egy AN/TPQ-37 típusú, amerikai gyártmányú tüzérségi felderítőradart semmisítettek meg az oroszok a Donbaszban. Ezeknek a radaroknak a lényege, hogy az ellenséges tüzérség helyzetét bemérjék a tüzérségi fegyverek torkolattüze alapján.

: A Ukrainian AN/TPQ-37 counter-artillery radar was destroyed by a Russian Lancet loitering munition in Oblast. This is the first confirmed loss of this radar type. #Ukraine