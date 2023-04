Lezárult a vizsgálat: erőszakosan viselkedett a brit helyettes miniszterelnök, azonnal lemondott

Lemondott Dominic Raab, az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettese. A döntést azért hozta meg, mert vizsgálatot indítottak ellene, melyben megállapították, hogy sértő, illetlen módon viselkedett kollégáival.

Raab Twitter-oldalán tette közzé a lemondásáról szóló nyilatkozatot: azt írja, hogy megígérte, hogy lemond, ha az illetlen viselkedés miatt indított vizsgálat bebizonyítja a bűnösségét. Azt írja: a vizsgálat számos vád közül mindössze kettőt talált bizonyítottnak, ennek ellenére ígéretéhez híven lemond.

Raab szerint nem szándékosan helyezett nyomás kollégáira, csak magas sztenderdek szerinti munkát várt el. Elmondása szerint a vizsgálatból is látható: nem szidalmazott senkit és nem is kiabált négy és féléves miniszteri munkája alatt.

Ha ez már erőszakos viselkedésnek számít, a léc túl alacsonyra került, ami veszélyes precedenst teremt”

– írja Raab. Hozzátette: tart tőle, hogy más miniszterek ellen is hasonló vizsgálatok indulnak majd. Arra is kitért, hogy szerinte a vizsgálat során több szakamaiatlan hiba is történt, melynek eredménye az volt, hogy „kitalált” történetek jelentek meg a sajtóban viselkedéséről.

