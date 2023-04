Zsíros megrendelést kapott a magyar kormány hadiipari partnere

A cégek vegyesvállalata, a PSM 770 millió euró értékű megbízást kapott, a Pumák korszerűsítését 2029-ig kell elvégezniük.

Az upgrade-nek köszönhetően a Pumák tűzerőben és elektronikai képességekben is fejlődnek majd.

A továbbfejlesztésről szóló szerződést már 2021-ben aláírták a vállalatok, de csak most lépett hatályba, miután Berlin a projekt kivitelezése mellett döntött.

A Rheinmetall Magyarország egyik legfontosabb hadiipari szereplője: társas vállalkozásokon keresztül számos hadiipari üzemet létesítenek hazánkban.

Címlapkép: Dirk Vorderstraße from Hamm, Deutschland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons