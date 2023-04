Tovább mélyül az évtized botránya: újabb részletek derültek ki a szivárgás mértékéről

A New York Times beszámolója szerint az első dokumentumok már 2022 februárjában felbukkantak egy nagyobb, zárt Discord-csoportban, amelynek körülbelül 600 tagja volt. Ez azt jelenti, hogy Jack Teixeira sokkal régebb óta, és sokkal nagyobb közönség előtt jelentette meg a titkos dokumentumokat, mint ahogy azt korábban tudni lehetett.

A most felfedett dokumentumok többek között a moszkvai kémügynökségek tevékenységéről és az Ukrajnának nyújtott segélyekről szólnak, köztük egyaránt megtalálhatóak, a Nemzetbiztonsági Ügynökségtől, a CIA-tól és más hírszerző ügynökségektől származó jelentések is.

A hírügynökség által összegyűjtött bizonyítékok ebben az esetben is Teixeirához vezetnek: a felhasználónevet más platformokon is használta, a közzétett anyagok egy része megegyezik a Teixeira otthonában talált anyagokkal, illetve a születésnapján kapott köszöntéseket a Discord-szerveren is.

Úgy tűnik, az első kiszivárogtatás kevesebb mint 48 órával azután történt, hogy Oroszország megkezdte invázióját Ukrajnában.

A Discord szerveren ekkor egy Pentagon-jelentés került megosztásra, a bevetett orosz csapatok jellemzéséről. De a szerver olvasói két nappal korábban értesültek a kijevi visszavonulásról, mint ahogyan azt Oroszország hivatalosan is bejelentette.

A szivárogtató egy alkalommal azt is felajánlotta, hogy privátban megosztja az információkat a csoport Egyesült Államokon kívül élő tagjaival.

Írjatok nekem egy DM-et, és elmondom azt, amim van

– szerepelt a bejegyzésében.

