Furcsa videó került ki az ukrán katonák kiképzéséről – Ennek meg mi értelme?

Nemrég két érdekes felvétel került elő, melyen az látható, hogy ukrán katonák egy amerikai International MaxxPro aknavédett páncélozott járművel (MRAP) gyakorlatoznak. A katonák a földre fekszenek az MRAP nyomvonala közé, majd áthajt fölöttük a harcjármű. Ezután fölkelnek a földről.

: Very interesting videos of Ukrainian soldiers training using the American-supplied International M1224 MaxxPro 4x4 MRAP vehicle. I've always seen soldiers train under tracked vehicles, but now the MRAP. #Ukraine