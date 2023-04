Bejelentette Joe Biden: indul a 2024-es elnökválasztáson

Bejelentette Joe Biden, jelenlegi amerikai elnök, hogy indul a 2024-es elnökválasztáson.

Jövőre elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban: Joe Biden jelenlegi amerikai elnök most 80 éves. Idős kora miatt széles körben spekuláltak korábban politikai szövetségesei és ellenfelei egyaránt, hogy indul-e a jelenlegi elnök egy újabb ciklusért. Ma megszületett a döntés: Joe Biden ismét megméretteti magát.

Amikor indultam az elnökségért négy évvel ezelőtt, azt mondtam, hogy harc folyik Amerika lelkéért. Még mindig folyik.

"A kérdés az, hogy több szabadságunk vagy kevesebb szabadságunk lesz-e a következő években. Több jogunk lesz-e, vagy kevesebb. Én tudom, mit szeretnék válaszolni és szerintem Ön is tudja. Most nincs idő az önelégültségre. Ezért indulok ismét a választáson" - idézi az elnök bejelentését a CNBC.

Jellemző, hogy az inkumbens elnök újraválasztási kampánya alatt párton belülről nem indulnak olyan elnökjelöltek, akik komoly kihívót jelenthetnének Amerika első emberének. Így jó esély van rá, hogy Joe Biden lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje, a Republikánus Párton belül pedig a jelenlegi legnagyobb esélyes Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke.

Az, hogy Joe Biden milyen esélyekkel indul a választáson, még erősen kétséges: egy friss NBC poll szerint még a Demokrata Párt szavazóinak 51%-a is úgy véli, az elnöknek nem kellene indulnia egy második ciklusért. Többségében azért vélik így a választók, mert Joe Biden egyszerűen túlságosan idős: ha megnyeri a választást, 82 éves lesz, ami azt jelenti, hogy 86 évesen fejezné be második elnöki ciklusát. Joe Biden már most is az Egyesült Államok történelmének legidősebb elnöke.

Joe Biden népszerűségi mutatói jelen állás szerint nagyjából megegyeznek azokkal a számokkal, melyeket Donald Trumpnál láthattunk elnökségének azonos időszakában. A FiveThirtyEight aggregált adatai szerint Biden népszerűsége alig 1,1 százalékponttal haladja meg Trumpét.

A FiveThirtyEight szerint az amerikaiak többsége amúgy nem elégedett Joe Biden munkájával.

Címlapkép: 2023 CQ-Roll Call, Inc via Getty