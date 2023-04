Alaposan "felturbóztak" az oroszok egy MT-LB páncélost – Még egy mókás bemutatóvideót is készítettek a szörnyetegről

A háború bő egy éve alatt két „harctéri fejlesztés” már-már általánossá vált a harcoló feleknél: egyfelől minden erejükkel igyekeznek potensebb fegyvert csinálni a kifejezetten csapatszállításra kifejlesztett MT-LB páncélozott szállító harcjárművekből, másfelől pedig szeretnek levegő-föld rakétákat szerelni olyan járművekre, melyekre azok nem igazán valóak. Az orosz csapatok most kombinálták ezt a két szenvedélyt.

A Twitteren is megjelenő kisvideón az orosz katonák büszkén mutatják be új szuperfegyverüket: az MT-LB pszh géppuskatornyára feleszkábált UB-32-es rakéta-sorozatvetőt. Az MT-LB egy alapvetően minimális fegyverzettel és vékony páncélzattal ellátott jármű, melynek rendeltetése a katonák harctéri szállítása.

Az UB-32 ezzel szemben egy föld-levegő rakéták indítására kifejlesztett rakétakonténer, melyeket leggyakrabban olyan forgószárnyasokon láthatunk, mint a MI-17 es és MI-24-es. Az UB-32 – nevéből eredően – 32 darab nem irányított rakétát tud kilőni sorozatban (a videót megosztó Twitter fiók szerint ezek S8-as rakéták, de az UB-32 azok indítására nem alkalmas, S5-ösökre lett tervezve).

MTLB with UB 32 launcher with S8 rockets pic.twitter.com/p5pJnwWV5W — ZOKA (@200_zoka) April 25, 2023

A koncepcióval az ukránok is kísérleteztek, ők egy BMP lövészpáncélosra, sőt egy Toyota Hiluxra is felapplikálták a fegyvereket, ugyanakkor ahogy akkor is, ebben az esetben is van némi probléma a koncepcióval, név szerint az, hogy gyakorlatilag lehetetlen célozni a fegyverrel. Míg egy helikopter vagy merevszárnyú repülőgép esetében a pilóták homloküveg kijelzője jelzi azt, hogy a rakéták nagyjából hol fognak becsapódni, addig egy szárazföldi jármű esetében a célzás nagyjából úgy néz ki, hogy irányba állnak, majd hitük szerint imádkoznak, hogy jó helyen csapódjanak be a rakéták.

Ez természetesen nem zavarta az orosz propagandagépezetet akkor, amikor elkészítették az elmúlt hónapok egyik legviccesebb felvételét, mely elméletileg azt hivatott bemutatni, ahogy a szuperfegyver az ukrán állásokat lövi, ugyanakkor az első két sorozatot olyan lapos szögben sikerül megindítania a páncélosnak, hogy ukrán katonákat biztos nem, maximum ellenséges érzelmű bokrokat tudtak megsemmisíteni.

A címlapkép illusztráció, egy harctéri mentésre átalakított orosz MT-LB látható rajta. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons