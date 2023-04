Friss térkép érkezett: tényleg nagyon súlyos már a helyzet Bahmutban

Az ukrajnai háború eseményeiről aránylag objektív térképeket készítő blog szerint az elmúlt napokban az orosz Wagner csoport újabb területi nyereséget tudott elérni Bahmutban, jelenleg a város nyugati részében található, magasházas panelnegyedben küzdenek az ukránok ellen.

A régió nehéz terep, hiszen az ukrán haderő tagjai több emeletről egyszerre tudják tűz alá venni a támadó orosz erőket, a magasházak ostroma pedig mindig nehézkes művelet.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. continues to advance west through the city. pic.twitter.com/uA9NTWZn1Z