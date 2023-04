Nem kellett az oroszoknak, nem várt helyen bukkant fel az ősrégi szovjet tank

A katonai blog szerint a járművet valószínűleg indirekt tűztámogatásra (kvázi tüzérségként), illetve talán vontatójárműként használják majd az ukránok.

: One of the Russian T-62M tanks captured by the Ukrainian army in Oblast is now in service with the 17th Tank Brigade. Although it's an ancient type, it still can see use as an armoured recovery vehicle or/and for indirect fire support. #Ukraine