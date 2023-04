Átállt az oroszokhoz az ukrán rendőrfőnök, nem kellett volna

Az esetről a száműzetésben élő melitopoli ukrán polgármester, Ivan Fedorov számolt be.

A megszállás után nemcsak átállt az ellenséghez, hanem alkalmazottait is árulóvá tette

– írta róla Fedorov.

A csütörtök reggeli merényletet követően a kollaboráns rendőrfőnököt kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe.

Melitopol a déli Zaporizzsja megyében található nagyváros, amelyet az oroszok még az invázió elején, 2022 februárjában foglalták el. Mivel a megye fővárosa, Zaporizzsja még ukrán kézen van, ezért az oroszok Melitopolt tették meg ideiglenesen a törvénytelenül Oroszországhoz csatolt régió székhelyévé.

Vlagyimir Rogov, a zaporizzsjai megszálló közigazgatás tagja szintén hírt adott az esetről, arról számolva be, hogy két rendőr sérült meg a robbanásban, egyikük később életét vesztette.

Melitopolban és környékén nem ritkák a hasonló akciók, melyeknek orosz megszállók, illetve kollaboránsok a célpontjai. A merényleteket valószínűleg ukrán partizánok hajtják végre.

In occupied Melitopol, an explosion killed collaborator Oleksandr Mishchenko, who had gone over to the side of the Russians while serving as a police officer, reported the city's mayor, Ivan Fedorov, who was loyal to Kyiv. pic.twitter.com/Bsi27D5N5A