Drámai felvétel: ez minden vadászpilóta rémálma

Az alábbi, szemtanúk által készített - és az Eyepress, illetve a Reuters által megosztott - videón látható, amint 2023. április 26-án, szerdán egy orosz MiG-31-es vadászgép lángolva zuhant Oroszország északi, Finnországgal határos Murmanszk régiójában.

A repülőgép lakatlan területen zuhant le

- jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség az orosz védelmi minisztériumot idézve. A brit Daily Mail szerint a gép egy tóba zuhant.

Mindkét pilóta katapultált. Egy kutató- és mentőhelikopter azonnal kimenekítette őket. Életük és egészségük nincs veszélyben

- állt a közleményben a TASZSZ szerint.

Nem világos, hogy mi okozta a repülőgép lezuhanását, bár a TASZSZ a rendvédelmi szervekre hivatkozva arról számolt be, hogy az egyik hajtómű gyulladt ki. Civil áldozatokról nem érkezett jelentés - írta a Yahoo News.

