Páncélököllel az ágya mellett aludt a Pentagon-iratok kiszivárogtatója – Ijesztő részletek derültek ki

A Reuters szerint az április 13-án az FBI által letartóztatott férfit Worcesterben, Massachusetts államban fogják meghallgatni.

Az ügyészek szerint Teixeira titkos dokumentumokat szivárogtatott ki a Discord üzenetküldő alkalmazáson keresztül egy játékosokból álló csoportnak, köztük olyanokat is, amelyek az ukrajnai konfliktusban zajló csapatmozgásokra vonatkoztak.

Az ügyészi beadvány szerint a férfi

bizonyítékokat semmisített meg, fenyegetést jelent, és fennáll a szökés veszélye, ezért a hivatalos tárgyalásig őrizetben kell tartani.

Teixeira a közösségi médiában korábban azt írta, „rengeteg embert” akar megölni, amihez egy furgont alakított volna át, és onnan városi környezetben autózva körbe-körbe lőtt volna válogatás nélkül emberekre.

A szivárogtató korábbi tömeggyilkosságokat is alaposan tanulmányozott.

A BBC azt írja, az ügyészek szerint az anyjával és mostohaapjával együtt élő Teixeira egész fegyverarzenált tartott szobájában, az ágyához közeli fegyverszekrényben: többek között ismétlőfegyvereket, AR- és AK-típusú gépfegyvereket, katonai fegyvereket, valamint egy páncélöklöt is.

A gyanúsított szobájáról az ügyészek fotókat is megosztottak:

