Videó: hihetetlen, amit az ukránok ezzel az ősrégi géppuskával műveltek - Ennek meg mi értelme?

A Twitteren megjelenő videón látszik az, hogy az ukránok milyen módosításokat is végeztek a legendás fegyveren:

a jellegzetes hűtőtartályt egy modernebb csőburkolat váltotta, a kerekes állványt egy kétlábú villalábra cserélték, kapott egy pisztolymarkolatot, egy tust, egy csőszájféket, valamint egy optikai irányzékot is.

New in only in : A PM M1910/30 Maxim gun converted to be air cooled, and with a new (and quite effective) muzzle device, plus optics and stock. #Ukraine