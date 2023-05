Figyelmeztettek: elképesztő dologra készülhet Oroszország a tenger alatt

Oroszország komoly húzásra készülhet a háborúban - számolt be a Reuters a NATO alapján.

Megnövekedett a veszélye annak, hogy Oroszország szabotálja a tenger alatti kábeleket - jelentette ki a NATO hírszerzésért és biztonságért felelős főtitkár-helyettese. David Cattler kitért arra is, az esetleges lépést Oroszország büntetésnek szánná a nyugati államoknak, mivel azok támogatják Ukrajnát.

Eközben mi is megírtuk, hogy a legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy az Északi Áramlat felrobbantása mögött Moszkva állhat. A Politico arról számolt be, hogy az orosz haditengerészet három hajóját, köztük egy víz alatti megfigyelésre alkalmas kutatóhajót is észleltek a szeptemberi balti-tengeri szabotázs időpontjában.

A Kreml visszautasította az őket ért vádakat, Dmitrij Peszkov szóvivő tegnap felszólította az ügyben érintetteket, hogy gyorsítsák fel a nyomozást és tegyék közzé az eddigi eredményeket a robbanással kapcsolatban.

