Újabb dróntámadás érhette Oroszországot

Az Ilszkij finomító a krasznodari területen, Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjének közelében található.

Egy nappal korábban egy üzemanyagraktár gyulladt ki a mostani eset helyszínétől nyugatra, az ugyancsak krasznodari Volnában, a Krími híd közelében.

A második viharos éjszaka a katasztrófavédelem számára

– mondta Veniamin Kondratyev, Krasznodar kormányzója, aki nem említette meg, hogyan kezdődött a tűz.

Személyi sérülés állítólag nem történt.

A fire has erupted at the Ilsky oil refinery in Krasnodar Krai, Russia near the Black Sea port of Novorossiysk, after a suspected drone strike. It is an important part of the fuel infrastructure in southern Russia and Russian-occupied southern Ukraine/Crimea. pic.twitter.com/l75rtBnayD