Bréking: teljesen kiakadt Prigozsin, kivonul a Wagner Bahmutból

A zsoldosvezér ma hajnalban már közzétett egy videót, melyben magából kikelve mutatja a május negyedikén elesett zsoldosok holttestét, és válogatott szidalmak között követeli az orosz vezérkartól azt, hogy azonnal küldjenek több lőszert csapatainak.

A hajnali videó után egy új felvétel is napvilágot látott, melyben Prigozsin bejelenti, hogy az áldatlan állapotok miatt a Wagner május 10-én, azaz jövő hét szerdán „átadja a várost” az orosz reguláris erőknek, és az emberállomány feltöltéséig nem fog újabb katonai akciókban részt venni.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin. Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'. pic.twitter.com/WnHdG3pUrk