Lelőhették Oroszország lelőhetetlen szuperfegyverét az ukránok

Az Ukrainian Weapon Tracker egy kifejezetten megbízható, az orosz-ukrán háborúban használt, vagy épp megsemmisült fegyverek azonosításával foglalkozó Twitter-fiók. A fiók oldaltól függetlenül végzi a fegyverek beazonosítását.

Legutóbb közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy május negyedikén, az éjjeli órákban egy orosz Kh-47M2 Kindzsal hiperszonikus rakétát semmisített meg az ukrán légvédelem, Kijev felett. Ha az állítás igaz, az azt jelenti, hogy a háború kezdete óta először voltak képesek megsemmisíteni egy ilyen típusú rakétát.

: Today, reports suggested that a Russian Kh-47M2 Khinzal air-launched ballistic missile was shot down by air defences over at 02:40 on May 4th- for the very first time.The debris matches the unitary warhead assembly used in Kh-47M2 & Iskander-series missiles. #Ukraine