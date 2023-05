Elemzők: nagy változásra világít rá az orosz háborús stratégiában Prigozsin dühös kifakadása

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) pénteki jelentése szerint az orosz védelmi minisztérium láthatóan az ukrán ellentámadásra való felkészülést helyezte középpontba Bahmut elfoglalásával szemben, ez pedig nehéz helyzetbe hozta Jevgenyij Prigozsint és magánhadseregét, a Wagner csoportot.