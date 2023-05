Súlyos tévhitek terjednek a háborúval kapcsolatban - Egyáltalán nem biztos, hogy egy tankot látsz a fotókon

Mióta tavaly februárban kirobbant az orosz-ukrán háború, az emberek egyre gyakrabban találkozhatnak olyan, a fegyveres erőknél használt fogalmakkal, melyeknek a jelentésével nem, vagy csak mérsékelten vannak tisztában. Mi a különbség a páncélozott szállító harcjármű és a gyalogsági harcjármű között? Mitől lesz ballisztikus egy rakéta? Összeszedtünk négy témakört, melyeket gyakran még a nemzetközi sajtó is rosszul használ.

Harckocsi? Pszh? Lövészpáncélos?

Még a legnagyobb sajtóorgánumokban is gyakran lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy amennyiben egy katonai jármű páncélozott, esetleg lánctalpas, úgy egyszerűen ráaggatják a ’tank’ jelzőt, pedig a harckocsik csak a katonai járművek egy igen kis részét teszik ki.

Maga a harckocsi egyébként valóban meglehetősen könnyen meghatározható fogalom: páncélzattal és nagy kaliberű löveggel ellátott járművek, melyek az esetek döntő többségében lánctalpakon közlekednek.

Feladatuk többrétű: megerősített állások, páncélozott járművek kilövése, áttörés kierőszakolása frontszakaszokon, esetenként a gyalogság támogatása.

A fenti meghatározás mellett komoly fejvakargatást okozott az, amikor Franciaország bejelentette, hogy AMX-10-eseket tervez küldeni Ukrajnába: az AMX-10 páncélozott, és nagy kaliberű 105 mm-es löveggel van felszerelve, ugyanakkor kerekeken közlekedik, így a harckocsik definíciójának nem felel meg teljes mértékben. A nemzetközi terminológia szintén kevés támpontot nyújt: a franciák a járműre ugyan úgy szokták használni a ’char’, azaz tank jelzőt, mint a „kerekes páncélvadász”-t, míg az angolban vagy egyszerűen „páncélozott harcjármű”-nek hívják, vagy könnyűtanknak. Hazánkban nincs általánosan elfogadott kategóriája a fegyvernek, melynek oka egyszerű: Magyarországon soha nem állt rendszerben ilyen járműkategória.

Francia AMX-10 RC páncélos. Forrás: Kevin.B via Wikimedia Commons

Mint azt láthatjuk, már a harckocsik esetében is akadnak nehézségek a pontos kategorizálásban, a helyzet azonban csak érdekesebb lesz akkor, amikor az olyan kisebb járművekhez érünk, mint a páncélozott szállító harcjárművek, vagy a gyalogsági harcjárművek.

A PSZH-k és a GYH-k között számos különbség van, ugyanakkor ezek napjainkban egyre jobban kezdenek elmosódni: a PSZH (angolszász nyelvterületen APC – Armoured Personnel Carrier) egy olyan páncélozott jármű, amely nagy mennyiségű katonát tud szállítani, feladata pedig ezeknek a katonáknak a mozgatása konfliktuszónákban. Bár rendszerint ezek a járművek is rendelkeznek csekély fegyverzettel, rendeltetésük nem az, hogy az ellenséggel aktív tűzharcba bocsátkozzanak, a katonák „kirakodása” után általában visszavonulnak. Az ilyen járművekre kiváló példa az amerikai M113-as és a szovjet MT-LB.

Egy tipikus hidegháborús PSZH: a szovjet MT-LB. Forrás: Vitaly V Kuzmin via Wikimedia Commons

A gyalogsági harcjármű (angolul IFV – Infantry Fighting Vehicle) ezzel szemben kifejezetten első vonalbeli szolgálatra tervezett eszköz, melynek feladata az, hogy a gyalogságot támogassa. Ennek következtében a GYH-k rendszerint komolyabb fegyverzettel, általában nehézgéppuskákkal, vagy gépágyúkkal is fel vannak szerelve, esetenként tankelhárító rakétákat is rájuk lehet applikálni. Nyugaton elterjedt példa erre a járműtípusra az amerikai Bradley, a német Marder, vagy a hazánkban is rendszeresíteni tervezett Lynx, míg keleten a szovjet BMP széria.

A gyalogsági harcjárművek csúcsa: két amerikai M2 Bradley hadgyakorlaton. Forrás: Wikimedia Commons

A kategorizálással kapcsolatos gondok akkor kezdenek el megjelenni, amikor a két járműkategória egymás tulajdonságaival is fel van vértezve: általánosság az, hogy a GYH-k tudnak katonákat szállítani, igaz, általában kevesebbet, mint a PSZH-k, azonban a modern PSZH-k esetében már elvárás az, hogy nagyobb tűzerővel rendelkezzenek, így például az újabb orosz BTR-ek és az amerikai Stryker-ek is kaptak egy-egy távirányítású gépágyút, mely könnyen páncélozott célpontok ellen is bevethető.

Ballisztikus? Cirkáló?

Gyakran kevert, sőt néha párhuzamosan alkalmazott fogalom a ballisztikus, valamint a „cirkálórakéta”, pedig valóságban a két fegyvertípusnak nagyjából annyi köze van egymáshoz, hogy mindkét esetben sugármeghajtású fegyverekről beszélünk.

Ballisztikusnak akkor hívunk egy rakétát, ha a konkrét rakétameghajtást csak kis ideig használja, ezt követően az út maradék részét saját lendületét felhasználva teszi meg, emelkedés közben folyamatosan lassul, majd zuhanni kezd. (ezt hívjuk ballisztikus röppályának).

Az amerikai Minuteman ballisztikus rakétájának röppályáját szemléltető ábra. Forrás: Wikimedia Commons

A ballisztikus fegyverek általában meglehetősen költséghatékonyak, nagy hatótávolságra is képesek robbanófejeket eljuttatni, hátrányuk ugyanakkor az, hogy az íves röppálya és a relatíve alacsony sebesség miatt a légvédelem könnyebben kiszúrhatja és megsemmisítheti őket.

A ballisztikus rakéták röppályája a kilövés után már nem módosítható, ugyanakkor a fegyvernek létezik egy „félballisztikus” alkategóriája, mely képes a manőverezésre. Ennek az altípusnak a legismertebb verziója minden bizonnyal a szovjet fejlesztésű Iszkander.

Orosz Iszkander-M ballisztikus rakéta hadgyakorlaton. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

A „cirkálórakéták” (mely egyébként a gyakorlatban nem is rakéta, hanem egy sugárhajtású robotrepülőgép) lényegében a ballisztikus rakéták szöges ellentétét jelentik: egy ilyen fegyver folyamatos sebességgel halad a célpontja felé (azaz cirkál), mindezt pedig általában lapos röppályán, a légvédelem kicselezése érdekében nem ritkán a domborzathoz „tapadva” teszi.

Maga a „cirkálórakéta – cruiser missile” megnevezés egyébként abból ered, hogy a magyar nyelv nem különbözteti meg az angol rocket és missile szavakat. A rakéta saját maga szállítja az üzemanyagot, míg az angol ’missile’ minden olyan lövedéket magában foglal, amely a sugárhajtás valamelyikével közlekedik.

A cirkálórakéták a modern sugárhajtású gépekhez hasonlóan a környező levegőt is felhasználják az utazáshoz, ezért a pontos megnevezésük hazánkban a robotrepülőgép.

Orosz Kalibr robotrepülőgép. Forrás: Allocer via Wikimedia Commons

Ezeknek a robotrepülőknek nagy előnye az, hogy a lapos röppálya és a magas fokú irányíthatóság miatt a légvédelem nehezebben semmisíti meg őket, és nagyobb találati pontosságot tudnak elérni, mindemellett általában kisebb méretűek is, ugyanakkor az esetek döntő többségében meglehetősen drágák.

Géppisztoly? Gépkarabély?

A különféle automata kézifegyverek kategorizálása, valamint az azzal kapcsolatos viták már önmagukban képesek lennének könyvtárakat megtölteni, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt, hogy ezek a fogalmak a modern automata fegyverek bő száz éves történelme alatt is rengeteget változtak. Ennek fényében nem teszünk kísérletet arra, hogy minden, sorozatlövésre alkalmas kézifegyvert kategorizáljunk, ugyanakkor érdemes választ adni arra, hogy az 50-es, vagy idősebb korosztályok esetében miért kerül a legendás Kalasnyikov-család gyakran „géppisztoly”-ként említésre.

Amerikaiak által megkaparintott AKMSZ (felül) és AK-47-es (alul) gépkarabélyok. Forrás: Wikimedia Commons

Érdemes először röviden felvázolni azt, hogy mitől lesz egy fegyver gépkarabély, vagy géppisztoly. Gépkarabélynak azokat a kézifegyvereket nevezzük, melyek sorozatlövésre képesek, szekrénytárból adagolják a lőszert, és úgynevezett „köztes űrméretű lőszert” tüzelnek, melyek űrmérete a nagyobb puskalőszerek és a kisebb pisztolylőszerek közé esik.

A géppisztoly alapvetően minden kritériumban megegyezik a gépkarabéllyal, az említett űrméretet leszámítva, hiszen ahogy neve is mutatja, pisztolylőszert tüzel. Az angolszász irodalom ennél picit bonyolultabb, ott megkülönböztetik a pisztolylőszert tüzelő automata karabélyokat (Sub-machinegun – SMG), mint például a legendás német MP5-ös, illetve a sorozatlövésre is alkalmas pisztolyokat (machine pistol), melyre az osztrák Glock széria néhány verziója lehet példa.

A német Hechler & Koch gyár MP5A5-ös géppisztolya. Forrás: VBS/DDPS via Wikimedia Commons

A fentiekből látszik, hogy a Kalasnyikov szabadalmán alapuló fegyverek döntő többsége, így az ukrajnai harcokban gyakran előforduló AKM és AK-74 variánsok, vagy például a magyar AMD-k a gépkarabélyok kategóriájába esnek, mégis sokan géppisztolynak hívják őket, ennek oka pedig meglehetősen egyszerű.

Akkor, amikor az orosz mérnökök elkezdtek dolgozni az első Kalasnyikov-variánsokon, a gépkarabély mint fogalom lényegében ismeretlen volt, az csak a fegyver 50-es és 60-as években való elterjedésével vert gyökeret.

Szovjet PPSZ-41-es géppisztoly. Ezt a fegyvert váltotta volna a Kalasnyikov. Forrás: Swedish Army Museum via Wikmedia Commons

Ehhez hozzájön az is, hogy az AK eredendően nem univerzális gyalogsági fegyvernek lett tervezve: eredeti rendeltetése szerint csak a világháborús PPSZ-41-es és PPS-43-as géppisztolyokat váltotta volna, míg a nagyobb méretű és nagyobb átütőerejű Moszin ismétlőpuskákat és Tokarev SZVT öntöltő puskákat az SZKSZ nevű, 7,63x39mm-es lőszert tüzelő öntöltő puskára cserélték volna. Az SZKSZ-t végül már az 1945-ös rendszeresítését követően elavultnak nyilvánította a szovjet hadvezetés, így a Kalasnyikovokból végül valóban univerzális fegyverek lettek.

Szétszerelt SZKSZ öntöltő puska. A Kalasnyikov végül kiszorította a fegyvert. Forrás: Wikimedia Commons

Ettől függetlenül az eredeti rendeltetést, valamint a kor terminológiáját figyelembe véve a szovjet csapatok is sokáig géppisztolyként hivatkoztak rá, ez pedig a korabeli Magyar Néphadseregre is átterjedt.

Mitől lesz elfogó egy vadászgép?

Hasonlóan a legtöbb fegyvertípushoz, a harci repülők kategorizálása is meglehetősen komplex rendszert alkot, mely ráadásul országonként eltérhet.

Maga az elfogó vadászgép mint járműkategória alapvetően egy védekező fegyver, melynek feladata az ellenséges felderítőgépek és bombázók elfogása, szükség esetén megsemmisítése. Bár a fogalom már az első világháborúban is létezett, a gyakorlatban a történelem legtöbb elfogó vadászgépe más feladatok ellátására is tökéletesen alkalmas volt.

Az utolsó igazi elfogók egyike: a Szovjet MIG-31-es. Forrás: Dmitriy Pichugin via Wikimedia Commons

A technológia fejlődésének hála napjainkban az olyan kategóriákat, mint a vadászbombázó, az elfogó vadászgép, vagy a magyarban nem használt „air superiority fighter – légifölény biztosító vadászgép” kategóriák is gyakran elmosódnak.

Általánosságban fogalmazhatunk úgy, hogy a kifejezetten légtérvédelemre kialakított elfogó vadászgép mint kategória lassan eltűnik, helyét pedig az ASF-ek veszik át, melyek elsődleges rendeltetése kifejezetten az ellenség légterének biztosítása.

Címlapkép: Az amerikai Stryker PSZH M1128-as variánsa 105 mm-es löveggel. Forrás: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images