Újra bevethette Ukrajna a rettegett Hrim–2 rendszert

Az oroszok által 2014-ben megszállt Krím félsziget Moszkva által kinevezett kormányzója, Szergej Akszjonov szerint ukrán Hrim–2 rendszerből útjára indított ballisztikus rakétát lőttek le a félsziget fölött – írja a The Guardian az AFP nyomán.

A légvédelem lelőtt egy ballisztikus rakétát a Krími Köztársaság fölött. A rakétát ukrán Hrim–2 rendszerből indították. Nincs kár vagy személyi sérülés

– írta Akszjonov a Telegramon.

Az orosz TASZSZ hírügynökség szerint ez a második eset, hogy egy Hrim-rakétát lőttek le Krím fölött, az első áprilisban volt.

Oroszország és a megszállt Krím területét egyre több dróntámadás éri az utóbbi időben, ami az ukrán ellentámadás előkészülete lehet.

A Hrim–2 (magyarul „mennydörgés”) rendszert 2003 óta fejlesztik Ukrajnában, és a régi Tocska U ukrán rakétarendszereket akarják leváltani velük. A Hrim-rakéta elvileg 500 kilométeres hatótávolságra is képes, vagyis ukrán területről elvileg Moszkva is elérhető vele. A fegyver kísérleti prototípusát 2016-ban, a szállító- és indítójárművet pedig 2018-ban mutatták be. Az orosz invázió kezdetén az ukránok nagyon közel állhattak a rakétarendszer fejlesztésének véglegesítéséhez, erre utal ugyanis, hogy az eredeti tervek szerint 2022 végén rendszeresítették volna az ukrán fegyveres erőknél.

Címlapkép: A Hrim–2 rendszer szállító- és indítójárművének bemutatója Kijevben 2018-ban. Sergienkod / Wikimedia Commons