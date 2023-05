Dübörög az ukrán sufnituning üzem: furcsa páncélosokat hegesztenek össze

A Twitteren osztották meg azt a fotót, melyen egy ukrán szerelőüzemben parkoló T-62-es harckocsi látható, igaz, hogy torony nélkül. A fő fegyverzet azért lett eltávolítva a korosodó páncélosról, hogy „új” fegyverzetet, név szerint egy szovjet BMP-2-es gyalogsági harcjármű tornyát kapja meg.

In another example of improvisation, Ukrainian technicians are currently building a heavy infantry fighting vehicle from captured vehicles- combining the armoured hull of a T-62 tank with a turret of a BMP-2, armed with a 30mm 2A42 autocannon. #Ukraine