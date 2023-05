Hatalmas találatot ünnepelnek az oroszok – Kiderült, mi semmisült meg a rakétatámadásban

A hajnali órákban rakétatalálat ért egy 1000 négyzetméter kiterjedésű raktárat Odesszában. Bár a legtöbb háborús tudósító óvatosan fogalmazott az építmény valódi funkciójáról, egyes orosz milbloggerek kijelentették: az épületet külföldi zsoldosok számára tartotta fenn Ukrajna. Ráadásul üdülőközpontként funkcionált az ingatlan.

️Footage of the destroyed foreign mercenaries in the Belgorod-Dniester district of the Odessa region.The AFU used the recreation center as a deployment point. No rest for the Nazis. pic.twitter.com/9mybz0rQgj